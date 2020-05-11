23-летний датчанин Джейкоб Хансен стал седьмым игроком Astralis по CS:GO

Киберспортивная организация Astralis объявила о подписании очередного новичка. Датчанин Джейкоб JUGI Хансен стал уже седьмым игроком команды Astralis по CS:GO. Ранее 23-летний Джейкоб выступал за Heroic, OpTic Gaming и North.
В конце марта стало известно, что Astralis подписали уже шестого игрока по CS:GO. В команду перешёл 24-летний Патрик es3tag Хансен, который ранее выступал за Heroic. Он присоединится к датскому коллективу 1 июля.
Любопытно, что переход шестого игрока уже стал неожиданностью, учитывая различные ограничения по составу. Например, на майнорах на площадке могут находиться только шесть игроков, включая тренера. А замены в ходе турнира запрещены. Тем интереснее, как теперь с такой ситуацией будет справляться Astralis, собравший в составе уже семь игроков.
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