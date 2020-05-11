Обладатели сезонного пропуска Assassin’s Creed получат бонусное задание и миссию

Обладатели сезонного пропуска Assassin's Creed Valhalla получат не только бонусное задание «Путь берсерка», но и бонусную миссию «Легенда о Беовульфе», сообщает Twinfinite. Издание ссылается на немецкий магазин Ubisoft, который, по всей видимости, случайно рассказал о бонусах для обладателей пропуска.
«Беовульф» — поэтома, которую написали ещё в VIII-X веках. В ней рассказывается о воине, который охотился на мистических чудовищ и драконов.
Игра Assassin’s Creed Valhalla будет выпущена в конце 2020 года. Разработчик планирует сделать релиз для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.
Ранее компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla. По словам разработчиков, кадры были записаны напрямую из игры. Разработчики обещали минимальные прогрузки благодаря новому поколению устройств и полное погружение в геймплей.
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