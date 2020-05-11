Firaxis Games выпустит шесть дополнений для Civilization VI

Компания Firaxis Games объявила о выходе New Frontier Pass для Civilization VI. В него войдут шесть дополнений.

Как сообщает разработчик, с 21 мая 2020 года по март 2021-го в игру добавят сразу восемь цивилизаций. Кроме того, в игре появятся шесть новых режимов и девять лидеров.

21 мая запланирован выход первого дополнения из New Frontier Pass. Вместе с дополнением в Civilization VI появятся цивилизации Гран Колумбия и майя. Кроме того, в первом дополнении появятся два новых лидера, новые города-государства и режим «Апокалипсис».

Некоторые обновления будут бесплатными для всех обладателей базовой версии Civilization VI. В то же время для большинства режимов потребуются расширения Gathering Storm и Rise and Fall. Полный New Frontier Pass будет стоить $ 39,99.