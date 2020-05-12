Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Легендарный состав Natus Vincere провёл встречу в CS:GO против известных стримеров

Легендарный состав Natus Vincere провёл встречу в CS:GO против известных стримеров
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Спустя 10 лет легендарный состав команды Natus Vincere собрался вместе. Киберспортсмены провели встречу по CS:GO и CS 1.6 против известных русскоязычных стримеров.

Матч завершился со счётом 3-1 по картам в пользу бывших игроков Natus Vincere. Прямой эфир матча собрал большую аудиторию. На пике прямой эфир смотрели более 180 тыс. человек.

Видео можно посмотреть на YouTube Docent CS:GO.

В начале марта состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге.

В последний раз NAVI добивалась такого результата в апреле 2016 года – тогда украинский коллектив продержался на первой строчке мирового рейтинга три недели. Егор flamie Васильев – единственный игрок, который был частью двух разных составов NAVI, становившихся первыми в мировом рейтинге.

Состав Natus Vincere по CS:GO вышел на первое место в мировом рейтинге впервые за 4 года
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020