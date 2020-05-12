Легендарный состав Natus Vincere провёл встречу в CS:GO против известных стримеров

Спустя 10 лет легендарный состав команды Natus Vincere собрался вместе. Киберспортсмены провели встречу по CS:GO и CS 1.6 против известных русскоязычных стримеров.
Матч завершился со счётом 3-1 по картам в пользу бывших игроков Natus Vincere. Прямой эфир матча собрал большую аудиторию. На пике прямой эфир смотрели более 180 тыс. человек.
Видео можно посмотреть на YouTube Docent CS:GO.
В начале марта состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге.
В последний раз NAVI добивалась такого результата в апреле 2016 года – тогда украинский коллектив продержался на первой строчке мирового рейтинга три недели. Егор flamie Васильев – единственный игрок, который был частью двух разных составов NAVI, становившихся первыми в мировом рейтинге.
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