Легендарный состав Natus Vincere провёл встречу в CS:GO против известных стримеров

Спустя 10 лет легендарный состав команды Natus Vincere собрался вместе. Киберспортсмены провели встречу по CS:GO и CS 1.6 против известных русскоязычных стримеров.

Матч завершился со счётом 3-1 по картам в пользу бывших игроков Natus Vincere. Прямой эфир матча собрал большую аудиторию. На пике прямой эфир смотрели более 180 тыс. человек.

Видео можно посмотреть на YouTube Docent CS:GO.

В начале марта состав Natus Vincere впервые за четыре года вышел на первое место в мировом рейтинге.

В последний раз NAVI добивалась такого результата в апреле 2016 года – тогда украинский коллектив продержался на первой строчке мирового рейтинга три недели. Егор flamie Васильев – единственный игрок, который был частью двух разных составов NAVI, становившихся первыми в мировом рейтинге.