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Вышел трейлер нового персонажа Apex Legends — Loba

Вышел трейлер нового персонажа Apex Legends — Loba
Киберспорт / Другие игры 0

На официальном русскоязычном канале Apex Legends в YouTube был размещён трейлер нового героя — Loba.

Loba станет 13-м доступным персонажем и будет добавлена в игру 12 мая вместе с новым пятым сезоном.

В трейлере были продемонстрированы способности Loba.

Burglar's best friend (тактическая способность): Loba бросает браслет и телепортируется к нему.

Eye for quality (пассивная способность): Loba видит эпические и легендарные трофеи сквозь стены.

Black market boutique (ультимативная способность): Loba размещает на поле устройство, которое позволяет игрокам увидеть весь лут, находящийся поблизости, и переместить не более двух предметов в инвентарь.

Посмотреть видео можно на официальном русскоязычном канале Apex Legends в YouTube.

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