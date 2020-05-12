Вышел трейлер нового персонажа Apex Legends — Loba
На официальном русскоязычном канале Apex Legends в YouTube был размещён трейлер нового героя — Loba.
Loba станет 13-м доступным персонажем и будет добавлена в игру 12 мая вместе с новым пятым сезоном.
В трейлере были продемонстрированы способности Loba.
Burglar's best friend (тактическая способность): Loba бросает браслет и телепортируется к нему.
Eye for quality (пассивная способность): Loba видит эпические и легендарные трофеи сквозь стены.
Black market boutique (ультимативная способность): Loba размещает на поле устройство, которое позволяет игрокам увидеть весь лут, находящийся поблизости, и переместить не более двух предметов в инвентарь.
Посмотреть видео можно на официальном русскоязычном канале Apex Legends в YouTube.
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