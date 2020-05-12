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Forsen: забанили на Twitch за то, что я назвал русских в Valorant умственно отсталыми

Forsen: забанили на Twitch за то, что я назвал рус
Forsen: забанили на Twitch за то, что я назвал русских в Valorant умственно отсталыми
Киберспорт / Другие игры 0

Стример Себастьян Forsen Форс в своём "твиттере" рассказал, за что получил двухнедельный бан на Twitch.

«Забанили на две недели за то, что я сказал «умственно отсталые русские», а не «умственно отсталые люди, которые не могут использовать голосовой чат в Valorant из-за законодательства». Кажется, теперь у меня есть время, чтобы побить своих наполовину русских родственников. Отлично», — написал Forsen.

Ранее стало известно, что компания Riot Games не предоставит российским игрокам возможность использовать голосовой чат в шутере Valorant. Сотрудник компании уточнил, что всё дело в «правовой ситуации», не пояснив, о какой именно ситуации идёт речь.

На данный момент Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования, которое началось 7 апреля. Полноценный релиз игры намечен на лето 2020 года.

Riot Games не включит россиянам голосовой чат в Valorant
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