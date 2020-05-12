Роберт Левандовски и Луис Суарес получили наибольшее количество информ-карточек в FIFA

В популярном онлайн-режиме FIFA Ultimate Team виртуальные футболисты тоже могут бить рекорды. Роберт Левандовски, нападающий «Баварии» и сборной Польши, вместе с уругвайским футболистом, нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом, стали рекордсменами по количеству полученных информ-карточек в FIFA.

Информ-карты в FIFA — это улучшенные чёрные карточки игроков в команде недели. Из-за эпидемии коронавируса и отсутствия матчей разработчики стали выпускать вместо команды недели — команды моментов. Роберт Левандовски и Луис Суарес часто находились в таких командах. Футболисты получили за всю историю серии 29 информ-карточек.

Свою первую информ-карточку польский нападающий получил ещё в FIFA 12. Она была оценена в 80 баллов. С каждой последующей игрой количество полученных поляком информ-карт росло. В FIFA 16 и FIFA 17 Левандовски оказался пять раз в командах недели.

16 мая, после 61-дневного перерыва из-за коронавируса, возобновляются матчи немецкой Бундеслиги, в которой выступает польский нападающий, так что у него есть все шансы, чтобы стать безоговорочным лидером по количеству полученных информ-карточек.