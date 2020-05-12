В «твиттере» Mafia появился намёк на предстоящий анонс

В официальном "твиттере" серии игр Mafia впервые за последние два года появилась новая публикация.

В опубликованном сообщении содержится всего одно слово: «Семья».

Последнее сообщение до этого поста было опубликовано в «твиттере» Mafia в августе 2018 года. Тогда разработчики сообщили о выходе Mafia III для PlayStation Plus.

Возможно, сообщение связано с грядущим релизом, например, выпуском переиздания Mafia II, первая информация о котором появилась в апреле. Комитет по оценке и регулированию видеоигр Южной Кореи выпустил документ, в котором упоминается Mafia II: Definitive Edition. Подзаголовком Definitive Edition обычно обозначаются полные издания видеоигр, включающие все вышедшие DLC. Релиз оригинальной Mafia II состоялся в 2010-м на ПК, PS3 и Xbox 360.