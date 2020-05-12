Игрок в CS:GO придумал способ, как играть со сломанной рукой
Игрок в Counter-Strike: Global Offensive под никнеймом joao7yt продемонстрировал способ, при котором можно играть в любимый шутер, даже если сломал руку.
«Этого недостаточно, чтобы остановить меня», — написал пользователь на форуме reddit. У игрока повреждена левая рука, которая, как правило, отвечает за движение виртуального персонажа. Но игрок нашёл выход из ситуации и сделал подставку для клавиатуры. Благодаря этому простому и эффективному изобретению он смог дотянуться до клавиатуры повреждённой рукой.
Ролик опубликован на форуме reddit пользователем joao7yt.
Игрок доказал, что если ты действительно что-то любишь, то никакие обстоятельства не смогут лишить тебя любимого хобби. Пост получил много положительных отзывов.
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