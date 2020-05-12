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CS:GO на Source 2 может выйти уже в ближайшие дни

CS:GO на Source 2 может выйти уже в ближайшие дни
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Инсайдер Valve News Network Тайлер Маквикер во время прямой трансляции на Twitch сообщил о скором выходе бета-версии CS:GO на движке Source 2. На прямую трансляцию Тайлера обратили внимание пользователи Reddit.

Предполагается, что бета-версия может появиться уже в ближайшие дни. Но сам Маквикер призвал фанатов игры не ожидать слишком многого от Source 2. Он подчеркнул, что графика в игре практически не изменится. Так, на новом движке может выситься производительность шутера, а также качество освещения. Кроме того разработчик планирует переделать некоторые карты.

Движок Source 2 компании Valve используется в Dota 2, Half-Life: Alyx и ряде других игр. А текущая версия CS:GO работает на предыдущей версии движка — Source.

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