PlayStation 5 может выйти в октябре

На японском сайте с вакансиями Rikunabi появилась возможная дата релиза консоли PlayStation 5. Сообщается, что консоль выйдет в октябре 2020 года. В описании вакансии работодатель сообщает, что сотрудник будет отвечать за поставку оборудования.

При этом ранее появились сведения, согласно которым уже в июне разработчики будут анонсировать игры для PlayStation 5.

Ранее американский журналист Bloomberg Джейсон Шрейер сообщил, что консоль могут представить в июне 2020 года. Так, компания планирует провести собственную презентацию.

В апреле журналист GamesBeat Джефф Грабб утверждал, что 4 июня Sony планирует провести некое мероприятие. Именно на нём могут показать новую консоль. При этом подтверждённых данных пока нет.