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PlayStation 5 может выйти в октябре

PlayStation 5 может выйти в октябре
Киберспорт / Другие игры 0

На японском сайте с вакансиями Rikunabi появилась возможная дата релиза консоли PlayStation 5. Сообщается, что консоль выйдет в октябре 2020 года. В описании вакансии работодатель сообщает, что сотрудник будет отвечать за поставку оборудования.

При этом ранее появились сведения, согласно которым уже в июне разработчики будут анонсировать игры для PlayStation 5.

Ранее американский журналист Bloomberg Джейсон Шрейер сообщил, что консоль могут представить в июне 2020 года. Так, компания планирует провести собственную презентацию.

В апреле журналист GamesBeat Джефф Грабб утверждал, что 4 июня Sony планирует провести некое мероприятие. Именно на нём могут показать новую консоль. При этом подтверждённых данных пока нет.

Источник: Sony представит PlayStation 5 в июне
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