Тираж PS4 превысил 110 млн устройств

Компания Sony опубликовала новый квартальный отчёт. Согласно представленным данным, тираж консоли Play Station 4 превысил 110 млн устройств. В то же время объём продаж PS4 начал снижаться.

В первом квартале 2020 года компания продала 13,6 млн PS4. В 2019 году за аналогичный период было продано 17,8 млн устройств.

Также снизились продажи игр. С 257,6 млн количество продаж сократилось до 245 млн.

Зато заметно выросли цифровые продажи, на которые теперь приходится 51% тиража. В результате цифровые копии превысили физические впервые. Также заметно выросло количество подписчиков PS Plus. Теперь оно достигло 41,5 млн.

Ранее появилась информация, согласно которой PlayStation 5 может выйти уже в октябре 2020 года.