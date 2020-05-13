Тираж PS4 превысил 110 млн устройств
Компания Sony опубликовала новый квартальный отчёт. Согласно представленным данным, тираж консоли Play Station 4 превысил 110 млн устройств. В то же время объём продаж PS4 начал снижаться.
В первом квартале 2020 года компания продала 13,6 млн PS4. В 2019 году за аналогичный период было продано 17,8 млн устройств.
Также снизились продажи игр. С 257,6 млн количество продаж сократилось до 245 млн.
Зато заметно выросли цифровые продажи, на которые теперь приходится 51% тиража. В результате цифровые копии превысили физические впервые. Также заметно выросло количество подписчиков PS Plus. Теперь оно достигло 41,5 млн.
Ранее появилась информация, согласно которой PlayStation 5 может выйти уже в октябре 2020 года.
PlayStation 5 может выйти в октябре
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