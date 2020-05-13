Скандальную «стримершу без трусиков» опять забанили на Twitch

Скандально известная стримерша Кэтлин Amouranth Сирагуза снова осталась без своего Twitch-канала: 11 мая он был забанен на 24 часа. При этом её подписчики обратили внимание, что это уже третья блокировка стримерши. Блокировка могла стать перманентной, однако 12 мая канал Кэтлин снова стал доступен.

Как выяснилось, Кэтлин во время стрима рассматривала апелляции о разблокировке забаненных в чате подписчиков, но не заметила, как один из них разместил на своей аватарке запрещённое на Twitch изображение, которое в какой-то момент попало в кадр трансляции. Позже, вероятнее всего, он сам и подал жалобу на стримершу.

Amouranth стала широко известной после инцидента в сентябре 2019 года, когда во время одного из стримов случайно показала половые органы во время игры с собакой и получила блокировку от Twitch. Девушку разбанили через три дня, а сама блокировка пошла на пользу её проектам: на её Twitch-канал подписались почти 1,5 млн фолловеров. Она проводит ASMR-стримы, а также трансляции популярных игр.