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В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Ubisoft, разработчик игры Assassin’s Creed Valhalla, сообщила о новых изменениях. В игру вернутся убийства скрытым клинком. В последних играх серии данный приём перестал быть надёжным, но теперь его хотят вернуть в арсенал игроков.

Так, в поздних играх при столкновении с сильными врагами скрытый клинок лишь наносил урон сопернику, но не убивал его. В Valhalla из режима стелса любой противник будет погибать сразу.

Кроме того в игре вновь появится так называемый социальный стелс, подразумевающий возможность прятаться в толпе мирных жителей.

Также сообщается, что над саундтреком для игры будут работать Йеспер Кюд, Сара Шахнер и Эйнар Селвик. Кюд занимался самыми первыми играми Assassin’s Creed. Именно он написал композицию Ezio’s Family, с которой у многих ассоциируется игра.

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