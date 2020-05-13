Разработчик античита для Valorant назвал количество забаненных игроков

Один из разработчиков античита Vanguard для шутера Valorant Филипп Коскинас рассказал об успехах в борьбе с читерами. По словам Коскинаса, с момента начала закрытого бета-тестирования шутера за использование нелегального ПО было заблокировано 8873 пользователя.
«Я сейчас во вселенной VALORANT, где на 8873 читера стало меньше, и я переместил нас всех в неё. Пожалуйста, будьте осторожны, ваши кости могли немного сместиться во время межпространственного путешествия», — написал Коскинас в своём «твиттере».
Ранее пользователи пожаловались на античит для Valorant. На Reddit игроки утверждали, что античит блокирует драйверы ПК и приводит к перегреву системы. Более того, у одного из пользователей из-за этого сгорела видеокарта.
Вскоре компания Riot Games, разработчик игры, выпустила хотфикс, который должен исправить эту проблему.
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