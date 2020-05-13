Игроки в Valorant предлагают добавить в игру женские скины

Появятся ли когда-нибудь в Valorant скины на Агентов? По словам разработчиков, это не исключено. Но они должны быть реализованы таким образом, чтобы не сломать игровой процесс. О том, что скины могут навредить игре, показывает пример Counter-Strike: Global Offensive.

Один из игроков разработал концепт женских скинов. По ним можно легко идентифицировать персонажей. Например, девушка в жёлтой футболкой — это Рейз, в зелёной куртке — Вайпер, в синей — Джетт, а в белой — Сейдж. Эти скины просты и читаемы, в них нет лишних элементов.

Фото: Пользователь MVC_XIV с reddit

Riot Games не ответила на это предложение, но зато рассказала об успехах в борьбе с читерами. С момента начала закрытого бета-тестирования шутера было заблокировано 8873 пользователя.