Стримерша BadBunny оскорбила своих зрителей, заявив, что её жизнь более ценна, чем их

Стримерша BadBunny подверглась критике: она сказала своим собственным зрителям, что её жизнь более ценна, чем жизнь всех её зрителей вместе взятых.

Инцидент произошёл 11 мая. Один из зрителей написал стримерше сообщение, в котором говорилось, что он её уважает и благодарит за труды. Несмотря на добрые слова в свой адрес, стримерша отвергла их за то, что он не прислал ей денег вместе с сообщением.

«Тогда дай мне грёбаные деньги. Именно после этого я выражаю вам своё уважение, вы меня поняли?» — написала стримерша.

На этом она не остановилась:



«Моя жизнь стоит гораздо больше, чем ваша. Я знаю, что каждая жизнь имеет ценность, но, например, моя жизнь гораздо более ценна», — похвасталась стримерша.

Стримерша не в первый раз идёт на конфликт со своими зрителями. В январе она заявила, что люди, которые смотрят её видео без подписки, не уважают её. Неясно, были эти слова троллингом или она говорила это всерьёз, но её видео быстро стало вирусным. «Я люблю Twitch, но такие люди делают платформу ещё хуже, чем она уже есть», — написал один из пользователей.

Ролик опубликован на Twitch-канале BadBunny.