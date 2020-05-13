В сентябре состоится релиз ремастера первых частей игры Tony Hawk Pro Skater

Известный журналист Джефф Кейли сообщил, что осенью будет выпущен ремастер первых двух частей игры Tony Hawk Pro Skater. Разработка будет называться Tony Hawk Pro Skater 1-2.
Разработчик планирует улучшить графику и анимацию. Кроме того, будет изменено управление, его адаптируют под современные геймпады. Также будут расширены уровни игры. Версия игры для PC, PS4 Pro и Xbox One X будет поддерживать разрешение до 4K.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Xbox.
Сообщается, что в новой разработке появятся оригинальные режимы, будут поддерживаться сетевой и локальный мультиплеер. Также разработчик создаст редакторы локаций и персонажей.
Предполагается, что игра будет выпущена уже 4 сентября на PC, PS4 и Xbox One. Уже открыт предзаказ. В случае оплаты предзаказа игроки получат цифровые бонусы и ранний доступ к демо-версии Warehouse.
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