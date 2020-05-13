У «русского Fallout» вышло продолжение

Студия AtomTeam выпустила полноценное независимое дополнение к Atom RPG под названием «Трудоград», доступное на Steam.

В начальной версии дополнения доступно пять больших локаций, сотни персонажей и десятки заданий, в том числе с первыми заданиями центральной сюжетной линии игры. Игроки могут ознакомиться с новым деревом умений, получить новое оружие и предметы, а также освоить новый визуальный формат для некоторых заданий. Версия игры будет дополняться контентными обновлениями раз в несколько месяцев. Релиз окончательной версии ожидается к концу 2020 года.

У «Трудограда» в настоящий момент 87% положительных отзывов в Steam. Стоит дополнение 399 рублей.

Atom RPG — одна из популярных постапокалиптических инди-игр, которая была вдохновлена классическими CRPG: Fallout, Wasteland, Deus Ex, Baldur's Gate. Игроку предстоит исследовать советскую Пустошь в знакомых жителям СНГ декорациях.