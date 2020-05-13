Разработчики PUBG готовят большой апдейт. В игре переработают ранговую систему

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds опубликовали список изменений, которые появятся в игре в следующем обновлении 7.2. Ожидается, что в «королевской битве» переделают ранговый режим и добавят ботов в обычные матчи. Также в режим вернут рейтинговые таблицы.



Вместо системы титулов в PUNG появится новая система рангов. Теперь на рейтинг будут влиять матчи, проведённые только в новом отдельном ранговом режиме. Рейтинг будет изменяться после каждой игры — учитываться будут убийства, помощь и занимаемый ранг.



Разработчики игры также снизили скорость перезарядки для M416, M16A4 и SCAR-L, уменьшили урон у M416 и повысили точность стрельбы от бедра для дробовиков.



С полным списком грядущих изменений можно ознакомиться в официальном паблике PUNG в соцсети «ВКонтакте». Обновление уже доступно на тестовом сервере. Когда его загрузят на основной сервер — неизвестно.