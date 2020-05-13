Источник: BLAST позволит командам по CS:GO менять игроков в течение одной карты

Турнирный оператор BLAST пересмотрит правила о заменах в ходе турниров под своей эгидой. Как сообщает в своём «твиттере» инсайдер Ярек DeKay Льюис, организаторы позволят командам менять игроков при смене сторон в рамках одной карты.



По текущим правилам, замены можно проводить исключительно между картами, не позже чем за 10 минут до старта первого раунда. Каждая из команд может заявить на игру до семи игроков.



Напомним, революционером в контексте этого правила является Astralis, которая на протяжении двух последних месяцев подписала в ростер два новых игрока, доведя их общее число до семи. В марте команду пополнил датчанин Патрик es3tag Хансен, а 11 мая к Astralis присоединился Джейкоб JUGI Хансен.



Следующий турнир от BLAST — Spring Showdown — начнётся 31 мая.