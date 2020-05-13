Этот скин на AWP выглядит не хуже большинства дорогих скинов в CS:GO

Пользователь под никнеймом OniLolz представил первый скин для AWP из коллекции Asian statues. По мнению сообщества CS:GO, этот скин выглядит лучше большинства дорогих скинов на рынке.

Фото: Мастерская Steam

«Этот скин слишком хорош, чтобы его добавили», — написал один из пользователей. «Скин великолепен, но Valve его не добавит, так как на рынке уже есть The Prince», — считают другие.

Скин называется WATCHDOG. Он украшен интересными узорами и по стилю исполнения напоминает скин The Prince, который стоит на рынке от 80 000 до 130 000 рублей.

Фото: Мастерская Steam

Скин WATCHDOG поставляется в четырёх цветовых решениях — красном, синем, чёрном и зелёном. Если он и попадёт в Counter-Strike, то наверняка будет стоить не меньше, чем The Prince.