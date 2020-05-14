Стало известно, когда Fortnite перейдёт на новый движок Unreal Engine 5

Epic Games, создатели Unreal Engine и Epic Games Store, а также разработчики множества игр, включая Unreal Tournament и Fortnite, пообещали переход Fortnite на новый движок Unreal Engine 5 в 2021 году. Также в следующем году игра появится на консолях нового поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X.



«Мы планируем запустить Fortnite на консолях следующего поколения на движке Unreal Engine 4.25. Он будет обновляться, и к концу 2021 года игра перейдёт на Unreal Engine 5. Тогда же мы начнём добавлять к ней новые интересные функции, которые будет поддерживать пятая версия движка», — рассказал в интервью Digital Foundry основатель Epic Games и её исполнительный директор Тим Суини.



Ключевыми особенностями Unreal Engine 5 будут виртуальная геометрия с микрополигонами (Nanite) и полностью динамическое глобальное освещение (Lumen), что позволит сделать графику фотореалистичной. Новый движок будет работать со всеми платформами, с которыми работает Unreal Engine 4, включая PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также Android и iOS.

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