Unreal Engine сделали бесплатным для использования в играх, принёсших меньше $ 1 млн

Компания Epic Games отменила роялти за использование движка Unreal Engine для разработки игр, которые принесли разработчикам меньше $ 1 млн. Об этом компания сообщила в блоге на официальном сайте движка.

Ранее разработчики могли скачать и использовать Unreal Engine, но 5% от прибыли игры обязаны были отчислять компании Epic Games. Теперь делиться частью выручки нужно только после первого заработанного миллиона долларов. Кроме того, новые правила имеют обратную силу: они начинают действовать на все контракты, заключённые не ранее 1 января 2020 года.

Напомним, вчера, 13 мая Epic Games представила движок следующего поколения Unreal Engine 5, на котором, в частности, разрабатывают игру S.T.A.L.K.E.R. 2.