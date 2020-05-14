Team Secret решила обновить состав по CS:GO

Team Secret сообщила в своём «твиттере» о перестановках в составе по CS:GO: основной ростер покинул Филип tudsoN Тудев. По словам менеджера команды, польский игрок захотел вернуться к более привычному для себя амплуа снайпера.

Начиная с 14 мая tudsoN переведён на скамью запасных и выставлен на трансфер. Team Secret готова рассмотреть предложения от других клубов о покупке игрока. Кто будет выступать вместо поляка на ближайших турнирах, неизвестно. Руководство Secret не поделилось планами о ближайших трансферах.

TudsoN выступал за состав Team Secret по CS:GO с ноября 2019 года. Он помог команде пройти открытые отборочные на DreamHack Open Leipzig 2020, Flashpoint Season 1 и другие онлайн-лиги, однако команда не смогла завоевать квоты на турниры в закрытых квалификациях.