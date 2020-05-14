GTA V, судя по всему, будет бесплатно раздаваться в Epic Games с 14 мая

Официальный «твиттер» Epic Games Store опубликовал трейлер бесплатной раздачи Grand Theft Auto V. Запись удалили всего через полчаса, однако её успели сохранить.

Раздача новой игры, которая придёт на смену бесплатной раздаче Death Coming, начнётся 14 мая в 18:00 по московскому времени. На официальном сайте Epic Games Store пока не объявлено, что это за игра — там есть лишь картинка с закрытым механизмом, подписью «загадочная игра» и обратным отсчётом.



Grand Theft Auto V была анонсирована 2 ноября 2011-го и выпущена 17 сентября 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360. Версия для новых консолей, PlayStation 4 и Xbox One, поступила в продажу 18 ноября 2014 года, а на персональных компьютерах она появилась 14 апреля 2015-го.