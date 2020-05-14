The Witcher 3 может быть следующей игрой, которая будет бесплатно раздаваться в Epic Games

Epic Games, видимо, решила закидать игроков подарками и свергнуть с престола Steam. После того как официальный «твиттер» онлайн-сервиса Epic Games Store опубликовал трейлер бесплатной раздачи Grand Theft Auto V, а спустя всего через полчаса удалил запись, появилась новая утечка.
Похоже, что The Witcher 3 станет следующей за GTA V игрой, которую будут бесплатно раздавать в онлайн-магазине. Согласно утечке, The Witcher 3 будет раздаваться с сюжетными дополнениями: «Каменные сердца» и «Кровь и вино», а также содержать 16 небольших DLC. На момент публикации новости игра продаётся в магазине с 70-процентной скидкой за 450 рублей.
The Witcher 3 пережила вторую молодость после выхода одноимённого сериала от Netflix. Сериал стал самым популярным в мире, а разработчики из CD Project RED заработали кучу денег.
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