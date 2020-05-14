Капитан Astralis предложил уменьшить количество раундов в матчах по CS:GO

Капитан датской команды по CS:GO Astralis Лукас gla1ve Россандэр и бывший игрок SK Gaming и Team Liquid Якоб Pimp Виннече обсудили возможность уменьшения количества раундов в матчах.
«Чем больше смотрю профессиональный Counter-Strike, тем больше убеждаюсь, что 12 раундов в первой половине вполне достаточно, чтобы определить сильнейшего. 15 раундов в текущей экономической системе не нужно. Ваши мысли?» — написал Pimp в своём «твиттере».
«Согласен. Ранее 30 раундов в CS:GO длились порядка 45 минут, но теперь матч может продолжаться как минимум час.
Причины:
— таймер бомбы изменили с 40 до 45 сек.
— период времени для закупки изменили с 15 до 20 сек.
— время раунда увеличили с 1:45 до 1:55 сек.
— перерывы
С текущей системой экономики мы наблюдаем много равных игр, что, конечно же, замечательно, но из-за этого и матчи длятся очень долго. Вчерашняя встреча NiP — FaZe шла почти пять часов. Между картами было по 20 минут перерыва», — ответил gla1ve в своём «твиттере».
Далее под постом Россандэра развернулась активная дискуссия между профессиональными игроками и тренерами. В частности, Эпитасио TACO де Мело из Team Liquid заметил, что при сокращении половины игры до 12 раундов пистолетный раунд будет играть слишком большую роль.
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