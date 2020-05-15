DreamHack проведет серию турниров с общим призовым фондом в $ 300 тысяч

Турнирный оператор DreamHack анонсировал серию региональных онлайн-чемпионатов по Counter-Strike: Global Offensive, общий призовой фонд которых составит $ 300 тысяч. Об этом сообщается на официальном сайте DreamHack.



Соревнования пройдут в регионах «Европа», «Северная Америка», «Океания» и «Азия». Они станут временной заменой LAN-турнирам в Валенсии, Монреале и Хайдарабаде (Индия), которые ранее были отменены из-за коронавируса.



Чемпионаты будут разделены на две стадии. В рамках Stage 2 во всех регионах участники разыграют по $10 тыс. и два слота в Stage 1. Призовые фонды Stage 1 в Европе и Северной Америке составят по $90 тыс., а в Азии и Океании — по $40 тыс.



Stage 2 для Европы состоится 2-5 июля, для Океании — 7-9 августа, для Северной Америки — 13-16 августа, а для Азии — 14-16 августа. Даты проведения Stage 1 неизвестны.