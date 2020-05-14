Игроки Fortnite пострадали из-за бесплатной раздачи GTA V магазином Epic Games

Множество пользователей Fortnite начали жаловаться на нестабильное соединение вечером 14 мая. Магазин Epic Games Store и оболочка для запуска игр Epic Games Launcher выдают ошибки 403 и 505. Соответственно, у игроков возникают трудности при заходе в любые игры через приложение Epic Games Launcher. В их числе и Fortnite.
Теперь же перегруженность Epic Games Store (магазин недоступен уже более четырёх часов из-за наплыва желающих бесплатно скачать GTA V) доставляет ряд трудностей геймерам, не имеющим никакого отношения к культовой игре производства Rockstar.
Grand Theft Auto V — одна из самых успешных игр студии Rockstar, которая была анонсирована 2 ноября 2011 года и выпущена 17 сентября 2013-го на PlayStation 3 и Xbox 360. Версия для новых консолей, PlayStation 4 и Xbox One поступила в продажу 18 ноября 2014 года, а на персональных компьютерах появилась 14 апреля 2015-го.
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