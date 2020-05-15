Магазин Epic Games заработал. Он был недоступен более восьми часов из-за GTA 5

Магазин Epic Games вновь заработал после того, как его «обрушили» поклонники игры GTA 5 — магазин открыл возможность её бесплатного скачивания до 21 мая.

Epic Games предоставил пользователям возможность скачать GTA V в рамках регулярных «бонусов» от магазина. Для скачивания доступна версия Grand Theft Auto V Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online, включая дополнения «Ограбление», «Судный день», «Торговля оружием».



Grand Theft Auto V — одна из самых успешных игр студии Rockstar, которая была анонсирована 2 ноября 2011-го и выпущена 17 сентября 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360. Версия для новых консолей, PlayStation 4 и Xbox One, поступила в продажу 18 ноября 2014-го, а на персональных компьютерах появилась 14 апреля 2015 года.