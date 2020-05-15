Nintendo анонсировала новую игру серии Mario и представила трейлер

Компания Nintendo анонсировала новую игру PaperMario: The Origami King. Это — очередная игра из знаменитой серии Марио. На этот раз действие будет происходить в мире оригами. Сам разработчик называет свою задумку комедийным приключением.

Видео трейлера можно посмотреть на YouTube-канале Nintendo Россия.

Принцессу король Олли превращает в оригами. Теперь Марио предстоит спасти её, отправившись в новое приключение. Помогать ему будет новый друг, Оливия.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Ninten_DA.

PaperMario: The Origami King выйдет 17 июля 2020 года. Игра будет эксклюзивно представлена на Nintendo Switch. Предзаказ можно оформить за 4499 рублей, он уже доступен на сайте разработчика.

Игры о Марио — одна из самых популярных франшиз в мире. Первая разработка вышла ещё в 1981 году.