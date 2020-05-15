Команду Newbee пожизненно забанили на китайских турнирах за участие в договорняках

Команда Newbee была пожизненно забанена турнирным оператором Imba TV, сообщает Weibo.

Команду уличили в участии в договорных матчах. Теперь Newbee не сможет принять участие во всех турнирах, которые проводит Imba TV. Во всех оставшихся матчах второго сезона Imba Dota2 Professional League команде присудили технические поражения.

Также пожизненно были забанены все игроки состава. В их числе – Цзэн Faith Хунда, ставший победителем The International в 2012 году.

Ранее команду уже подозревали в участии в договорняках. 8 февраля 2020 года Newbee провела матч с Avengerls, победив со счётом 2:1. Эксперты посчитали тот матч подставным. Букмекеры начали проверять сделанные ставки на тот матч, ведётся расследование.