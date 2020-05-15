Опубликован календарь событий для Fallout 76

Bethesda Softworks показала календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 введут сезоны. Список ближайших ивентов опубликован на официальном сайте многопользовательской Action/RPG.

Мероприятия в Fallout 76 будут сменять друг друга в соответствии со сменой времён года. Летом в игре пройдут события «Возвращение Фастнахта», «Мясная неделя» и «Колоссальная проблема». Осенью состоится ивент «Бомбардировка», а зимой — «Новогодние горелые». При смене сезонов в игру будут добавлять различные возможности: ежедневные задания, чтобы игроки могли повысить свой уровень и заработать ценные награды, новые сюжетные линии и прочее.

Напомним, с 14 по 18 мая 2020 года Fallout 76 доступна бесплатно.