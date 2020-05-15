Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Опубликован календарь событий для Fallout 76

Опубликован календарь событий для Fallout 76
Киберспорт / Другие игры 0

Bethesda Softworks показала календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 введут сезоны. Список ближайших ивентов опубликован на официальном сайте многопользовательской Action/RPG.

Мероприятия в Fallout 76 будут сменять друг друга в соответствии со сменой времён года. Летом в игре пройдут события «Возвращение Фастнахта», «Мясная неделя» и «Колоссальная проблема». Осенью состоится ивент «Бомбардировка», а зимой — «Новогодние горелые». При смене сезонов в игру будут добавлять различные возможности: ежедневные задания, чтобы игроки могли повысить свой уровень и заработать ценные награды, новые сюжетные линии и прочее.

Напомним, с 14 по 18 мая 2020 года Fallout 76 доступна бесплатно.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020