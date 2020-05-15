Компания Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»). Ролик посвящён исследованию мира, боевой системе, сражениям и многому другому.
События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году, когда монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.
При прохождении пользователю будут доступны два боевых стиля — самурай и призрак. При выборе первого Джин будет убивать противников открыто с помощью меча и молниеносных ударов, а при втором — действовать скрытно. Помимо обычного оружия у Джина будут бомбы, огненные стрелы, отвлекающие хлопушки и другие приспособления.
Разработчики обещают самые разные пейзажи — от древних японских замков до садов с сакурой. Игроки смогут ориентироваться в открытом мире с помощью путеводного ветра. Интересные для изучения места также подскажут животные и птицы. Точками перемещения станут святилища, к которым приведут лисы.
Для создания колорита в игре можно выбрать японское озвучение (с субтитрами) и чёрно-белый режим в стиле классических самурайских фильмов.
«Призрак Цусимы» выйдет эксклюзивно для PlayStation 4 17 июля.
Права на видео принадлежат «Sony Interactive Entertainment LLC». Видео можно посмотреть на канале PlayStation в YouTube.
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