Рекордные расходы геймеров США: за квартал они потратили более $ 10 млрд

Аналитическая фирма NPD Group опубликовала информацию, согласно которой в первом квартале 2020 года геймеры из США потратили на различные покупки в игровой сфере рекордные $ 10,86 млрд. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Выросли сегменты продаж игр на консолях и персональных компьютерах, расходы на мобильные сервисы и различные подписки, а также траты на компьютерное «железо» и аксессуары.
Продажи непосредственно видеоигрового контента принесли разработчикам $ 9,58 млрд. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Самыми продаваемыми играми первого квартала года стали Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 и NBA 2K20.
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