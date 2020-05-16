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Финал ФОНБЕТ-Чемпионата России по кибербаскету! Выиграй до 50 000 руб. за ставки на турнир

Финал ФОНБЕТ-Чемпионата России по кибербаскету! Выиграй до 50 000 руб. за ставки на турнир
Киберспорт / Другие игры 0

16 мая состоится финал ФОНБЕТ — Чемпионата России по интерактивному баскетболу, организованный РФБ в партнёрстве с крупнейшим букмекером страны. Читатели «Чемпионата» и игроки в NBA 2K20 борются за призовой фонд в размере 100 000 рублей.

16 лучших игроков по системе плей-офф определят чемпиона России по кибербаскету. Прямые трансляции всех матчей турнира вы найдёте на сайте ФОНБЕТ.

Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 000 рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 000 рублей, а за 3-е — 10 000 рублей. Вы можете выиграть до 50 000 рублей за ставки на турнир! Заключайте пари от 500 рублей и участвуйте в гонке. Призы получат 100 игроков, набравшие наибольшее количество баллов.

Следите за матчами ФОНБЕТ — Чемпионата России по кибербаскету: делайте ставки на сайте и в мобильном приложении БК ФОНБЕТ и получите бонус до 50 000 рублей!

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