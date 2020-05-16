Во вселенной Гарри Поттера будет выпущена аркадная головоломка «три в ряд»

Обладатель лицензии на игры во вселенной «Гарри Поттера» Portkey Games выступит издателем нового проекта — игры Harry Potter: Puzzles & Spells, которую разрабатывает американская компания Zynga.
Игра представляет собой аркадную головоломку в известном стиле «три в ряд», где необходимо составить в ряд три и более предмета одинаковых цвета и формы, чтобы они исчезли, очищая поле для новых предметов или уничтожая также другие имеющиеся на поле объекты. Для этого их нужно перемещать, меняя местами, в то время как сверху могут падать новые предметы, как в «Тетрисе». В Harry Potter: Puzzles & Spells будут доступны также заклинания и магические зелья, помогающие в уничтожении лишних предметов.
Фоном для мест действия игры послужат Косой Переулок, Хогвартс-экспресс, парадная лестница Хогвартса, платформа 9 и три четверти и другие знаковые места волшебного мира. Игра должна появиться в магазинах App Store, Google Play, Amazon Kindle и в «Фэйсбуке». Дата релиза пока не объявлена, но предполагается, что игру выпустят во второй половине этого года.
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