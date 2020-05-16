Итальянский Amazon анонсировал выход Assassin’s Creed Valhalla

На странице итальянского Amazon появилась информация о релизе новой игры Assassin’s Creed Valhalla. На сайте утверждается, что игра поступит в продажу 15 октября 2020 года. Вскоре дата была изменена на 31 декабря, сообщают пользователи Reddit. Некоторые пользователи утверждают, что видели аналогичную дату релиза и в других интернет-магазинах.

Разработчик, компания Ubisoft, сообщал, что релиз игры состоится в 2020 году. При этом точная дата не называлась.

Игра была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии, в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Ранее игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе крестовом походе и Великой французской революции.