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Григорий Минасян стал чемпионом России по интерактивному баскетболу

Григорий Минасян стал чемпионом России по интерактивному баскетболу
Киберспорт / Другие игры 0

Москвич Григорий Минасян, выступающий под ником George_Lion, стал победителем первого ФОНБЕТ — Чемпионата России по интерактивному баскетболу. В финале George_Lion дважды обыграл Kurts23 со счётом 62:47 и 58:39. Под ником Kurts23 в соревнованиях участвовал Вячеслав Ямандий из Плесецка. Отметим, что финалистами чемпионата стали команды, не сумевшие выиграть свои туры.

А вот в борьбе за третье место сошлись победители туров. В итоге бронза досталась Юрию Гордееву (casuals14), который переиграл Сергея Морозова (TwichFFLighto) со счётом 44:41.

Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартовал 9 апреля. Предварительный этап соревнований проходил в четыре тура, в каждом из которых выступало по 30 игроков, которые играли за 30 команд НБА. До финала дошло 16 игроков (полуфиналисты каждого из четырёх туров). В финальном раунде, в отличие от предыдущих туров, команды были названы по фамилиям и городам игроков-участников.

ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу (финал). Финал. 1-й матч
16 мая 2020, суббота. 18:40 МСК
Ямандий В. (Kurts23)
Окончен
47 : 62
Минасян Г. (George_Lion)
ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу (финал). Финал. 2-й матч
16 мая 2020, суббота. 18:40 МСК
Минасян Г. (George_Lion)
Окончен
58 : 39
Ямандий В. (Kurts23)
ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу (финал). За 3-е место
16 мая 2020, суббота. 18:15 МСК
Морозов С. (TwichFFLighto)
Окончен
41 : 44
Гордеев Ю. (casuals14)
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