Григорий Минасян стал чемпионом России по интерактивному баскетболу

Москвич Григорий Минасян, выступающий под ником George_Lion, стал победителем первого ФОНБЕТ — Чемпионата России по интерактивному баскетболу. В финале George_Lion дважды обыграл Kurts23 со счётом 62:47 и 58:39. Под ником Kurts23 в соревнованиях участвовал Вячеслав Ямандий из Плесецка. Отметим, что финалистами чемпионата стали команды, не сумевшие выиграть свои туры.
А вот в борьбе за третье место сошлись победители туров. В итоге бронза досталась Юрию Гордееву (casuals14), который переиграл Сергея Морозова (TwichFFLighto) со счётом 44:41.
Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартовал 9 апреля. Предварительный этап соревнований проходил в четыре тура, в каждом из которых выступало по 30 игроков, которые играли за 30 команд НБА. До финала дошло 16 игроков (полуфиналисты каждого из четырёх туров). В финальном раунде, в отличие от предыдущих туров, команды были названы по фамилиям и городам игроков-участников.
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