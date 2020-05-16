Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль стал победителем Lukoil Cyber Cup по FIFA20. В финале он обыграл одноклубника Наиля Умярова со счётом 2:0 и стал лучшим фифером «Спартака».

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«Поздравляем Гуса с победой и благодарим всех участников за интересные матчи. Это было жарко!

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Теперь ждём игроков на настоящем поле. Футбол скоро вернётся!» — написано на официальной странице «Спартака» в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Инстаграме».

Матчи Lukoil Cyber Cup проходят на платформе PS4. Тиль и Умяров играли в одной группе, где Гус разгромил Наиля — 4:0. Из другой подгруппы до полуфинала добрались Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Решением исполкома РФС сезон-2019/2020 в РПЛ будет возобновлён с 21 июня 2020 года.