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Frostpunk принесла разработчикам почти 24 миллиона долларов

Frostpunk принесла разработчикам почти 24 миллиона долларов
Киберспорт / Другие игры 0

Согласно отчёту польской студии 11 bit, за первый квартал нынешнего года её доходы выросли более чем вдвое — на 227%. Основной вклад в это внесла известная стратегия Frostpunk, посвящённая выживанию группы людей в конце XIX века. История в игре развивается альтернативным путём — из-за постоянных извержений крупных вулканов наступает серьёзное похолодание, и задача заключается в том, чтобы прожить в условиях жутких морозов.

Хотя Frostpunk вышел уже два года назад, игра остаётся самым востребованным продуктом студии. Отчасти способствовал этому выход дополнения «Последняя осень», который состоялся в конце января. Кроме того, после этого релиза поднялись и продажи предыдущих игр студии, включая This War of Mine. При этом Frostpunk с дополнениями принёс 11 bit почти $ 24 млн — больше, чем любая игра, созданная студией до этого.

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