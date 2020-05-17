Согласно отчёту польской студии 11 bit, за первый квартал нынешнего года её доходы выросли более чем вдвое — на 227%. Основной вклад в это внесла известная стратегия Frostpunk, посвящённая выживанию группы людей в конце XIX века. История в игре развивается альтернативным путём — из-за постоянных извержений крупных вулканов наступает серьёзное похолодание, и задача заключается в том, чтобы прожить в условиях жутких морозов.



Хотя Frostpunk вышел уже два года назад, игра остаётся самым востребованным продуктом студии. Отчасти способствовал этому выход дополнения «Последняя осень», который состоялся в конце января. Кроме того, после этого релиза поднялись и продажи предыдущих игр студии, включая This War of Mine. При этом Frostpunk с дополнениями принёс 11 bit почти $ 24 млн — больше, чем любая игра, созданная студией до этого.