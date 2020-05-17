На карте CS:GO Mirage найден баг, позволяющий видеть и убивать сквозь стены

Пользователь YouTube EXPLOITMAFIA опубликовал видеозапись, на которой пользуется багом на карте Counter Strike: GO de_mirage. Благодаря нехитрым манипуляциям он получает возможность просматривать ключевые позиции на карте через текстуры. Из этой же позиции можно убивать соперников.
Чтобы воспользоваться этим багом, необходимо встать на лестницу в ладдер-руме, расположив прицел на стыке между плитками кафеля на полу. Затем нужно присесть и начать двигаться назад. После этих манипуляций пользователь сможет видеть сквозь стены. Отмечается, что такие действия могут привести к зависаниям или чёрному экрану. Для избежания этого рекомендуется запустить локальный матч с ботами на карте Mirage, а затем снова переподключиться к игре.
Видео доступно на канале EXPLOITMAFIA в YouTube.
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