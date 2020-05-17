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Пользователи Steam ставят GTA V низкие оценки из-за её бесплатной раздачи Epic Games

Пользователи Steam ставят GTA V низкие оценки из-за её бесплатной раздачи Epic Games
Киберспорт / Другие игры 0

После того как Epic Games Store 14 мая начал бесплатную раздачу GTA V, которая продлится неделю, до 21 мая, некоторые пользователи Steam начали выражать недовольство по этому поводу. Оно вылилось в низкие оценки игре, снижающие её рейтинг, и отрицательные отзывы.

Кто-то недоволен самим фактом появления бесплатной раздачи игры, на которую они в своё время долго копили и потратили немало денег. Некоторые игроки жалуются на проблемы с загрузкой серверов GTA, не справляющихся с повышенной нагрузкой после наплыва желающих, получивших её бесплатно, а кто-то даже просит вернуть деньги, ранее потраченные на покупку игры.

Напомним, магазин Epic Games был недоступен более восьми часов после того, как началась бесплатная раздача GTA V.

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