Пользователи Steam ставят GTA V низкие оценки из-за её бесплатной раздачи Epic Games
После того как Epic Games Store 14 мая начал бесплатную раздачу GTA V, которая продлится неделю, до 21 мая, некоторые пользователи Steam начали выражать недовольство по этому поводу. Оно вылилось в низкие оценки игре, снижающие её рейтинг, и отрицательные отзывы.
Кто-то недоволен самим фактом появления бесплатной раздачи игры, на которую они в своё время долго копили и потратили немало денег. Некоторые игроки жалуются на проблемы с загрузкой серверов GTA, не справляющихся с повышенной нагрузкой после наплыва желающих, получивших её бесплатно, а кто-то даже просит вернуть деньги, ранее потраченные на покупку игры.
Напомним, магазин Epic Games был недоступен более восьми часов после того, как началась бесплатная раздача GTA V.
GTA 5: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store, инструкция
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