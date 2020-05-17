Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кельн» — «Майнц». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Ceh9: думаю, что к осени NAVI могут поменять состав

Ceh9: думаю, что к осени NAVI могут поменять состав
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Комментатор и стример Арсений ceh9 Триноженко допускает возможные изменения в ростере состава NAVI по CS:GO.

«С трудом верю, что NAVI на мейджоре себя проявит. Думаю, они к осени могут состав поменять — одного или двоих игроков убрать, скорее всего.

Фавориты турнира? Astralis, FaZe Clan и какой-то из американских коллективов, типа Team Liquid. Стабильно выглядит и Fnatic.

Впрочем, сейчас говорить про Major нет смысла. Турнир осенью — в командах ещё могут измениться составы", — заявил Ceh9 во время своего стрима на платформе Twitch.

Напомним, NAVI не сумела пробиться в плей-офф ESL One: Road to Rio для СНГ. В решающем матче групповой стадии соревнований украинская организация сенсационно уступила Hard Legion Esports со счетом 0:2.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020