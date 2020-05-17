Ceh9: думаю, что к осени NAVI могут поменять состав
Комментатор и стример Арсений ceh9 Триноженко допускает возможные изменения в ростере состава NAVI по CS:GO.
«С трудом верю, что NAVI на мейджоре себя проявит. Думаю, они к осени могут состав поменять — одного или двоих игроков убрать, скорее всего.
Фавориты турнира? Astralis, FaZe Clan и какой-то из американских коллективов, типа Team Liquid. Стабильно выглядит и Fnatic.
Впрочем, сейчас говорить про Major нет смысла. Турнир осенью — в командах ещё могут измениться составы", — заявил Ceh9 во время своего стрима на платформе Twitch.
Напомним, NAVI не сумела пробиться в плей-офф ESL One: Road to Rio для СНГ. В решающем матче групповой стадии соревнований украинская организация сенсационно уступила Hard Legion Esports со счетом 0:2.
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