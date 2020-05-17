Social Club от Rockstar выдаёт ошибку из-за наплыва игроков после бесплатной раздачи GTA V

Одним из последствий организации бесплатной раздачи GTA V Epic Games Store стали проблемы с сервисом Social Club, к которому привязана в том числе эта знаменитая игра — Rockstar. Social Club часто выдаёт ошибку при попытке аутентификации, не позволяя войти в свой аккаунт. Соответственно, у игроков нет возможности запустить ни GTA V, ни другие игры от Rockstar.



Серверы Rockstar, очевидно, не справляются с повышенной нагрузкой, возникшей вследствие наплыва множества игроков, скачавших игру бесплатно. Напомним, GTA V раздаётся бесплатно с 14 по 21 мая. После начала этой акции магазин Epic Games был недоступен более восьми часов. Кроме того, некоторые пользователи Steam, ранее купившие игру, недовольны фактом бесплатной раздачи.

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