Стримерша-трансгендер предложила отказаться от голосового чата в играх на Twitch

Стриминговая платформа Twitch оказалась в центре скандала. Дело в том, что одним из членов созданного на этой неделе Консультативного совета по вопросам безопасности Twitch стала девушка-трансгендер Стеф FerociouslySteph Лоер, которая позиционирует себя как фурри-оленя. Некоторые её высказывания можно назвать проявлением дискриминации и расизма. Так, например, Лоер заявила, что голосовой чат в играх — это не инклюзивно, так как не все могут комфортно им пользоваться. Он нужен только «гетеросексуальным белым мужчинам». FerociouslySteph даже перевела чат на своём канале в режим «только для подписчиков», заявив, что теперь зрителям придётся заплатить $ 5, чтобы пообщаться.
Другие стримеры и пользователи Twitch выступили против FerociouslySteph, посчитав, что своими высказываниями она оскорбляет белых мужчин, и потребовали убрать её из совета. Однако администрация портала встала на сторону Лоер, пообещав принять меры для защиты «затравленной» стримерши от оппонентов.
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