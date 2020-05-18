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Dendi — о независимых стримах: если так будет продолжаться, мы останемся без турниров

Dendi — о независимых стримах: если так будет продолжаться, мы останемся без турниров
Киберспорт / Dota 2 0

Данил Dendi Ишутин поделился мнением о независимых трансляциях турниров по Dota 2.

«Мне бы хотелось понять причину решения Valve, по которой они разрешили это делать. Потому что я действительно могу увидеть, что если так будет продолжаться, то турниров будет всё меньше и меньше. Турнирным операторам будет сложнее проводить эти турниры, потому что они не получают тот выхлоп, на который они рассчитывают, он будет понижаться и понижаться. Люди воруют по сути контент. Можно сказать, что не воруют, а в Dota TV смотрят, но по факту воруют, потому что турниры эти организовывает кто-то. Рано или поздно мы останемся без турниров.

Лично я в своё время старался всегда уважительно относиться к чужому труду. У нас раньше была одна русскоязычная студия, v1lat там комментировал и ещё кто-то. Я мог в своё время включить стрим, и меня бы огромное количество людей запрыгивало смотреть во время турниров. Но я специально не стримил во время турниров вообще. Я думал: „Ну вот сейчас турниры идут, не буду у ребят зрителей воровать“. Сейчас меня поменьше смотрят, поэтому я могу включить, ну и турниры постоянно идут.

Поэтому к стримерам не придерёшься, они просто стримят, но когда стримят турнир — это совсем неправильно. Ребята не понимают, что кто-то безумно в это вкладывает, и по сути это рост киберспорта, и мы все в этом заинтересованы», — сказал Dendi в подкасте для канале B8 Esports в YouTube.

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