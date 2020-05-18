Инсайдер анонсировал первый крупный турнир по Valorant

Киберспортивный журналист Тайлер «FionnOnFire» Эрцбергер рассказал, что в ближайшее время будет объявлен первый крупный турнир по Valorant.

«Близится первый крупный турнир по Valorant» – написал FionnOnFire в своём «твиттере».

Valorant – шутер от Riot Games. Закрытое бета-тестирование игры началось 7 апреля. По задумке разработчиков, игра является противостоянием двух команд по пять игроков, каждый из них играет в роли «агентов», героев, которые обладают уникальными навыками.

В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия. В ассортименте оружия игры есть пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки.

В основном режиме игры у атакующей команды есть бомба, которая называется «Спайк», которую они должны установить на точке закладки. Если атакующая команда успешно осуществляет подрыв, то она получает очко. Если команда защиты успешно обезвреживает бомбу или не даёт её установить атакующей команде по истечении 100-секундного таймера, то команда защиты получает очко. Уничтожение всех членов команды противника также приносит победу в раунде. Первая команда, выигравшая 13 раундов, побеждает в матче. После 12 раундов происходит смена сторон.