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Unreal Engine 5 сможет стабильно показывать картинку 1440p на видеокартах RTX 2080

Unreal Engine 5 сможет стабильно показывать картинку 1440p на видеокартах RTX 2080
Киберспорт / Другие игры 0

Игровой движок Unreal Engine 5 получит возможность стабильно транслировать картинку с качеством 1440p при использовании видеокарты RTX 2080. В соответствии с данными китайского подразделения Epic Games, демонстрационные новинки на ноутбуке с таким графическим ускорителем показывает большую эффективность, чем на готовящейся к выпуску PS5.

При разрешающей способности в 1440p ПК сможет выдавать картинку на частоте 40 кадров в секунду. При этом демонстрация не в полном объёме использует возможности SSD для PS5, поскольку специалисты указывали на применение памяти NVMe Samsung 970 PRO, у которой скорость считывания данных составляет 3500 Мбайт/с. При этом у PS5 соответствующий показатель может достигать 8-9 Гбайт/с.

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