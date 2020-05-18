Unreal Engine 5 сможет стабильно показывать картинку 1440p на видеокартах RTX 2080
Игровой движок Unreal Engine 5 получит возможность стабильно транслировать картинку с качеством 1440p при использовании видеокарты RTX 2080. В соответствии с данными китайского подразделения Epic Games, демонстрационные новинки на ноутбуке с таким графическим ускорителем показывает большую эффективность, чем на готовящейся к выпуску PS5.
При разрешающей способности в 1440p ПК сможет выдавать картинку на частоте 40 кадров в секунду. При этом демонстрация не в полном объёме использует возможности SSD для PS5, поскольку специалисты указывали на применение памяти NVMe Samsung 970 PRO, у которой скорость считывания данных составляет 3500 Мбайт/с. При этом у PS5 соответствующий показатель может достигать 8-9 Гбайт/с.
- 18 мая 2020
-
15:56
-
15:22
-
13:02
-
12:23
-
11:51
-
10:59
- 17 мая 2020
-
23:42
-
23:00
-
22:39
-
15:55
-
14:35
-
14:30
-
12:38
-
11:29
-
10:09
- 16 мая 2020
-
23:23
-
20:19
-
15:47
-
15:42
-
14:00
-
11:30
-
10:50
-
00:57
- 15 мая 2020
-
22:51
-
19:58
-
18:48
-
16:24
-
13:30
-
12:34
-
12:18
-
11:40
-
08:45
-
01:30
-
00:58
- 14 мая 2020
-
23:42
Партнерский контент